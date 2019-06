Filmset auf der Küchwaldwiese

Chemnitz- Mit einem 30-köpfigen Team verwandelte sich Chemnitz am Freitag erneut in ein Filmset. An mehreren Standorten wird zur Zeit ein Werbespot für Wernesgrüner gedreht.

Warum der bekannte Bierhersteller sich ausgerechnet Chemnitz als Drehort für den neuen Spot ausgesucht hat, hat auch einen bestimmten Grund. Direkt vor der Küchwaldbühne wurde deshalb ein Filmset geschaffen, dass einem gemütlichen Abend unter Freunden gleicht.

Dass der Dreh direkt im Freien stattfindet, liegt auch an der Botschaft des Spots. Ab dem 1. August wird das Ergebnis nicht nur im Fernsehen, sondern auch in einigen Kinos zu sehen sein. Bis es aber soweit ist, machen Sie es doch wie im Spot und gehen mit ein paar Freunden raus in die Natur.