Finaltag beim Leipziger Wasserfest

Leipzig – Das Leipziger Wasserfest geht am Sonntag ins große Finale. Am letzten Tag lockt das Event unter dem Motto „Wir machen ne Welle“ noch einmal mit zahlreichen Aktionen und Angeboten auf und an die Gewässer der Messestadt.

So startet ab 13 Uhr die Regatta Royale am Elsterflutbett, ehe um15 Uhr auch das beliebte Entenrennen auf der Sachsenbrücke im Clara-Park startet. Das Wasserfest geht dieses Jahr bereits zum 18. Mal an den Start und lockt jedes Jahr mehrere Tausend Besucher an die Leipziger Gewässer.

Autor: Norman Baumgartner