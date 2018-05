Am Anfang der rund zweistündigen Beratung steht ein Interview, in dem wir über Ihre Wünsche und Erwartungen sprechen und über Ihre Vorlieben zu Farben und Schnittformen. Außerdem analysieren wir auch Ihre ganz persönlichen Lieblingsteile aus Ihrem Kleiderschrank.

Danach bestimmen wir Ihren Farbtyp. Stehen Ihnen eher kalte oder warme Farben? So stellen wir Ihre zu Ihnen passenden Farbtöne und Kombinationen zusammen. Bei der Definition Ihres Stiltyps spielen aber auch Ihre hervorstechendsten Eigenschaften, Ihr Beruf und Ihre Hobbies eine wichtige Rolle. Zusammen mit Ihrem Figurtyp erhalten wir so ein umfassendes Bild von Ihnen stellen Ihnen darauf basierend mehrere komplette Outfits zusammen, die Sie perfekt zu Geltung bringen und die Sie natürlich in Ruhe anprobieren können. Dabei steht Ihnen unser Stylingberater mit Tipps zur Seite. Wenn auch Sie Ihren eigenen Stil finden wollen und wissen möchten, was Ihnen am besten steht, dann vereinbaren Sie online oder telefonisch einen Termin in Ihrer Wunschfiliale bei Mein Fischer.