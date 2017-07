Chemnitz – Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende unbemerkt in eine Firma in der Zwickauer Straße ein.

Anschließend verschafften sie sich im Gebäude Zutritt in ein Büro. In diesem stießen die Einbrecher auf einen Tresor, welchen sie aufhebelten und daraus Bargeld und diverse Schlüssel sowie Handys entwendeten.

Der Gesamtschaden wird gegenwärtig auf rund 25.000 Euro geschätzt.