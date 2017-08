Firmenlauf in den Startlöchern

Chemnitz – Am Mittwoch haben sich Sportler getroffen, um gemeinsam für den WIC Firmenlauf zu trainieren.

Denn in knapp einem Monat startet die bereits 12. Auflage der sportlichsten Netzwerkparty in Chemnitz. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter wieder mit einem Teilnehmerrekord. Damit am 6. September alles reibungslos funktioniert, wurde die knapp 5 Kilometer lange Laufstrecke am Mittwoch getestet.

Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Start und Zielbereich wieder auf der Hartmannstraße sein. Natürlich steht dabei nicht nur die sportliche Herausforderung im Mittelpunkt, sondern auch die Kreativität der teilnehmenden Firmen.

Maximal 10.000 Sportler können am WiC Firmenlauf teilnehmen. Anmeldungen dafür sind noch bis zum 25. August unter www.firmenlauf-chemnitz.de möglich.