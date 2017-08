Fit für die Zukunft machen

Um sich darüber Gedanken zu machen, bleibt noch ein Jahr. Doch die Möglichkeiten sind riesig und das Angebot an Studiengängen und Ausbildungen schwer zu überblicken. In dieser Phase sind Eltern wichtige Ratgeber. Dabei kann jetzt die kostenlose Broschüre "Fit für die Zukunft!" des gemeinnützigen Förderprogramm Studienkompass helfen.

Die Studienkompass-Broschüre bietet einen ersten Überblick zu den verschiedenen Wegen nach dem Abitur und gibt die Möglichkeit, sich schnell und gezielt zu informieren.

Das Förderprogramm Studienkompass wurde 2007 auf Initiative der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft gegründet. In den letzten zehn Jahren wurden dadurch mehr als 3.200 Jugendliche deutschlandweit auf dem Weg an die Hochschule gefördert. Sie alle sind die Ersten in ihrer Familie, die ein Studium aufgenommen haben und berichten in der Broschüre von ihren Erfahrungen.

Die Broschüre kann kostenlos per E-Mail an studienkompass@sdw.org bestellt werden und steht auf www.studienkompass.de/zukunft zum Download bereit. Auf der Website stehen auch zahlreiche Links zu weiteren Informationsangeboten zur Verfügung.