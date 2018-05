Fliegerbombe in der Friedrichstadt gefunden – Entschärfung folgt über Nacht

Das passiert bei einer Entschärfung im Einzelnen:

Die Entschärfung dauert in der Regel eine Stunde. Dafür müssen Wohungen und Häuser im Evakuierungsradius geräumt sein. Die Einsatzkräfte sind in dem Gebiet unterwegs und prüfen, dass Anwohner den Anweisungen Folge leisten. Erst wenn bei einer weiteren Kontrollmaßnahme alles ruhig ist, kann der Sprengmeister mit der Entschärfung beginnen. Aus diesem Grund werden Betroffene einer Evakuierung in der Regel aufgefordert, beim Verlassen der Wohnung Lichter auszuschalten. Bei der Entschärfung wird der Zünder mit einer Zange aus der Bombe gedreht. Im Anschluss an die Entschärfung wird die Bombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nach Zeithain gebracht. Hier wird sie zersägt. Anwohner können wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.