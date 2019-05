Flippsens Summer Burger auf der Karte

Gemeinsam mit Sous-Chef Dick van Veenen kreierte Weber in der Küche der Champions Bar im Leipziger Marriott Hotel seinen Burger. Bei der Gestaltung drehte es sich für den 26-Jährigen alles um eine Frucht: die Ananas. Weber reiht sich in die mittlerweile anwachsende Liste der Teamkollegen ein, die hier schon selbst am Herd standen und ihren eigenen Burger kreiert haben. Für den Profi-Koch Van Veenen hat jeder Burger seine eigene Note. Flippsens Summer Burger steht also fortan an für alle DHfK-Fans auf der Karte. Eine Stärkung vor den letzten drei Saisonspielen tut also sicher nicht nur den Handballern gut.