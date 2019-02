Floorballer auf Nachwuchssuche

Chemnitz- Die Floor Fighters Chemnitz spielen aktuell in der 1. Floorball Bundesliga. Damit auch in Zukunft starke Spieler die Damen- und Herrenteams zum Erfolg führen, schafft der Verein mit seiner Jugendarbeit das Fundament.

Neben den Nachwuchsteams in allen Altersklassen wurde im Herbst 2018 eine neue U15 Mädchenmannschaft gegründet.

In den Winterferien organisieren die Floor Fighters deshalb ein Schnuppertraining für sportbegeisterte Kinder. Alle Mädchen und Jungen zwischen 9 und 15 Jahren sind eingeladen, den schnellsten Hallensport der Welt auszuprobieren. Am 27. Februar wird von 9:00 bis 13:00 Uhr in der Sporthalle der Industrieschule trainiert. Anmelden kann man sich vorab unter: maximilian.schroeder@floorfighters.de.