Floorfighters vs Rockets

Am letzten Wochenende mussten die Floorfighters gleich zwei Spiele in Folge bewältigen. Am Samstag konnten sie ihre Stärke beweisen. Mit 11:7 gelang ihnen ein klarer Sieg gegen die Red Hocks Kaufering. Sonntags hatten die Chemnitzer Floorballer dann ganz schön gegen den MFBC Leipzig zu kämpfen. Trotz einer Aufholjagd im zweiten Drittel mussten die Floorfighters mit einer Niederlage von 6:11 zurück nach Chemnitz reisen.