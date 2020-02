Florian Krebs kommt zum CFC

Damit reiht er sich ein, in die Reihe der Veränderungen des Kaders in dieser Woche. Am Mittwoch verließ der Mittelfeldspieler Georgi Sarmov einvernehmlich die Chemnitzer Mannschaft. Im gleichen Atemzug hat der Club allerdings Maximilian Oesterhelweg verpflichtet. Der Mittelfeldspieler war zuvor schon testweise mit der Drittliga-Mannschaft im Trainingslager in Belek .