Dresden- am Donnerstag sind die Bienen wieder zurück an den Kulturpalast gekehrt. Vier Bienenvölker sind dort auf dem Ostbalkon inzwischen wieder zu Hause. Von hier aus sammeln sie täglich leckeren Honig. Daraus soll Palasthonig entstehen. Auch die Kinder können künftig in der Kinderbibliothek die Bienen hautnah erleben. Mehr dazu erfahren Sie im Video. Juliane Wirthwein hat in der Drehscheibe Dresden Sommertour die Bienen besucht.

