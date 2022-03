Flüchtlingswelle wird für Deutschland eine große Herausforderung

Chemnitz- Seit einigen Wochen kommen immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland und auch in Sachsen an. Über die aktuelle Lage der Flüchtlingsbewegung und auch über kommende Herausforderungen für Deutschland und Sachsen spreche ich jetzt mit der Fluchtforscherin Prof. Dr. Dr. Birgit Glorius von der TU Chemnitz.

Sie ist Inhaberin der Professur Humangeographie mit dem Schwerpunkt Europäische Migrationsforschung an der Technischen Universität Chemnitz und Expertin für die Themen Migration sowie das europäische Asylsystem.