Flughafen Dresden nach Germania-Aus im Minus

Rund 4,2 Mio. Fluggäste starteten und landeten 2019 auf den beiden mitteldeutschen Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle. Während der Flughafen Leipzig/Halle mit dem zweithöchsten Passagieraufkommen seiner Geschichte sowie einem neuen Frachtrekord positive Zahlen schreiben konnte, machte sich am Flughafen Dresden das Aus des Ferienfliegers Germania bemerkbar. Insgesamt lag das Passagieraufkommen an den Mitteldeutschen Flughäfen wegen des Germania-Effekts 2,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Flugbewegungen an beiden Airports ging um 1,8 Prozent auf 107.563 Starts und Landungen zurück. Der Frachtumschlag am Flughafen Leipzig/Halle stieg entgegen des bundesweiten Trends zum fünfzehnten Mal in Folge und wuchs auf rund 1,24 Millionen Tonnen an.