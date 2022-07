Eberhard Mittag mit Flugzeug verunglückt

Ein abgestürztes Ultraleichtflugzeug sei am frühen Mittwochmorgen in einem Waldgebiet bei Neureichenau im Landkreis Freiung-Grafenau gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Für Eberhard Mittag (69) und seinen 80 Jahre alten Begleiter sei jede Hilfe zu spät gekommen.

Die Männer waren bereits Dienstagvormittag in Dresden gestartet. Sie wollten nach Wels in Österreich fliegen. Am Abend verständigten die Angehörigen die Dresdener Polizei, weil sie den Kontakt zu den Flugzeuginsassen verloren hatten. Die Polizei in Sachsen veranlasste daraufhin eine Handyortung, um die Männer zu finden. Die Ortung führte auf den Ortsteil Altreichenau im Bayerischen Wald hin.