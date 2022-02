Flugzeuge von Laserpointern geblendet

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte am Flughafen Leipzig/Halle zwei Flugzeuge mit einem Laserpointer geblendet. Wie die Polizeidirektion mitteilte, seien davon zwei Frachtmaschinen betroffen gewesen. Diese konnten allerdings ohne Vorkommnisse landen, die Piloten wurden nicht verletzt. Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr wurden aufgenommen.