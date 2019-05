„Flutlicht für Leutzsch“-Spiel endete unentschieden

Zumindest die kleine Flutlicht-Variante aus Pappe stand am Mittwochabend schon im Alfred-Kunze-Sportpark. Bis die richtige Beleuchtung aber kommt, ist es noch ein langer Weg. Denn es fehlt das nötige Geld dafür. Damit das Projekt finanziert werden kann, ist die BSG Chemie auf Spenden angewiesen. Hilfe kam am Abend in Form von Fortuna Düsseldorf. Der Bundesligist hatte sich - ohne lange nachzudenken - für das Benefizspiel bereit erklärt. Gespielt wurde natürlich auch. Es sollte ein Fest für die Zuschauer werden, hieß es im Vorfeld. Zumindest ein Schützenfest wurde es dann doch nicht. 1 zu 1 hieß es nach 90 Spielminuten.