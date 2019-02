Am Samstag, dem 16. Februar 2019 fand der Chemnitzer Opernball statt. Als lokaler Fernsehsender waren wir als Berichterstatter für Sie live vor Ort dabei.

Das diesjährige Motto des 17. Chemnitz Opernballs lautet „FLY ME TO THE MOON“.

Erleben Sie mit uns: Chemnitzer Gesichter aus Politik, Wirtschaft und Kunst auf dem schillerndsten Fest in Chemnitz.

Wir nehmen Sie mit auf eine romantische Reise zum Mond. Sehen Sie die Highlights des 17. Chemnitzer Opernballs.

Heute um 21.00 Uhr – die Sondersendung im Programm von CHEMNITZ FERNSEHEN

Weitere Informationen finden Sie unter: www.operball-chemnitz.de/