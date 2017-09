Chemnitz – Für das Jahr 2018 stehen wieder Fördermittel zum Abbau von Barrieren für Chemnitz in Höhe von 177.700 Euro zur Verfügung.

© Sacahsen Fernsehen

Jede Gaststätte nutzen, uneingeschränkt ins Kino gehen, ein Museum besuchen oder aktiv Sport in einem Verein treiben ist nicht für alle möglich. Viele dieser Einrichtungen sind für Rollstuhlfahrer nicht erreichbar oder im vollen Umfang nutzbar. Informationen für Hör- und Sehbehinderte, aber auch Personen mit Lernschwierigkeiten sind nicht verständlich.

Mit diesem Wissen hatte der Freistaat Sachsen erstmals 2014 unter dem Motto „Lieblingsplätze für alle“ das Investitionsprogramm Barrierefreiheit mit einer Fördersumme von insgesamt 2,5 Millionen Euro aufgelegt. Es soll Menschen mit Handicap den Zugang erleichtern und beispielhaft genannte Einrichtungen zu ihren Lieblingsplätzen werden lassen.

Das Programm richtet sich an Einrichtungen der Kultur-, Freizeit- und Bildungsbereiche, aber auch Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen oder Therapieräume. Es sollen Barrieren in Bereichen abgebaut werden können, in dem die Verantwortlichen entweder das Geld nicht haben oder sich für sie die Investition nicht rechnet. Anspruchsberechtigt sind neben gemeinnützigen Initiativen auch Gewerbetreibende.

Mit dem Programm werden bis zu 100 Prozent der Kosten gefördert, wenn das Vorhaben nicht teurer als 25.000 Euro ist.

Anträge werden bis zum 1. Dezember 2017 entgegen genommen. Formulare und nähere Auskünfte sind im Sozialamt, Abt. Senioren- und Behindertenhilfe/ Örtliche Betreuungsbehörde anzufragen.