Förderpreise für Laienchöre

Dresden - Dresdner Laienchöre können sich bis zum 1. Oktober 2017 erstmals um den „Förderpreis Dresdner Laienchöre“ bewerben. In sechs Kategorien stehen Geldpreise in Höhe von bis zu je 1 000 Euro zur Verfügung.

Dresden zeichnet sich durch eine lebendige Laienchorszene aus. Dresdner Laienchöre tragen in ihrer Vielfalt nicht nur zu einem reichhaltigen Kulturangebot bei, sondern bieten kulturelle Bildung und Teilhabe, sozialen Austausch und aktives Musizieren für die Stadtgesellschaft. Das Singen als eine der ältesten europäischen Kulturtraditionen wird in den Chören bewahrt und an zukünftige Generationen weitergegeben. Um diesen bedeutsamen Teil des Kulturlebens zu würdigen, stiftet die Landeshauptstadt Dresden 2017 erstmalig den Förderpreis für Dresdner Laienchöre.

Der Förderpreis soll die Chöre materiell in ihrer Arbeit unterstützen, ihren ideellen Wert für die städtische Kulturlandschaft sichtbar machen und ihnen ein gemeinsames Podium zum Singen bieten. Der Förderpreis für Dresdner Laienchöre besteht aus Geldprämien und einem öffentlichen Konzert im Kulturpalast. Wettbewerb und gemeinsames Musizieren stehen im Mittelpunkt; Offenheit, Engagement, Vielfalt und Kontinuität sind die Leitgedanken.

Die Auswahl der Preisträger trifft eine Jury. Die Bewerbungen für den „Förderpreis Dresdner Laienchöre“ sind an das Amt für Kultur und Denkmalschutz zu richten.

Unterlagen und weitere Informationen stehen unter www.dresden.de/laienchor.