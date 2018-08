Förderung von Zusatzqualifikationen – Für den Blick über den Tellerrand

Gefördert werden zum Beispiel Bedienberechtigungen bzw. Führerscheine für hochmoderne Maschinen und Transportfahrzeuge wie Kettensägen, Turmdrehkräne und Zugmaschinen, aber auch Lehrgänge im Baugewerbe oder in der Metallverarbeitung, spezielle Schulungen im technischen Bereich, in Handel, Gastronomie, Handwerk oder in den grünen Berufen. Von einem Kurs zum Weinberater bis zum Kreativkurs Möbelbau ist alles möglich.

„Sachsen braucht Fachkräfte. Deshalb liegt mir die Stärkung der dualen Berufsausbildung besonders am Herzen“, so Sachsens Arbeitsminister Martin Dulig (SPD).