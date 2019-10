Chemnitz- Nach einer durchaus erfolgreichen Saison, steht für die Footballer der Chemnitz Crusaders die neue Saison schon in den Startlöchern.

Am 5. November beginnt die Saisonvorbereitung für die nächste Spielzeit. Um das Team zu verstärken veranstalten die Crusaders deshalb am 7. November eine Schnuppertraining für alle Interessierten. Das Alter spielt dabei keine Rolle, da für alle Altersklassen gesucht wird. Beginn des Try-out ist um 19 Uhr in der Leichtathletikhalle im Sportforum.