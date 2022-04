Forschungsprojekt zum globalen Kulturaustausch der DDR

Der kulturelle Austausch mit sozialistisch orientierten Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika sei bisher kaum erforscht, sagte Generaldirektorin Marion Ackermann vor der Prolog-Ausstellung im Albertinum. «Revolutionary Romances. Transkulturelle Kunstgeschichten in der DDR» vereint historische Bilder, Grafiken und Filme von Künstlern aus der DDR, Kuba, Chile und Vietnam aus eigenem Bestand und aktuelle Werke.

Darunter sind Porträts ausländischer Studenten und Arbeiter, Werke von in die DDR emigrierten Künstlern, Propaganda-Grafik, Reisebilder oder internationale Protestsongs von Ernst Busch bis Miriam Makeba, die fast lebensgroß in Öl präsent ist. Zudem sind Arbeiten zeitgenössischer Künstler zu sehen, die in Auseinandersetzung mit den einstigen Idealen und Praktiken der «Internationalen Solidarität» entstanden.