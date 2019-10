Fortschritt an der Zschopauer Straße

Die Bauarbeiten starten am Freitagabend um, 22 Uhr und dauern bis Montag 4 Uhr in der Früh an. Die Brücke über die der Bahnstrecken von Dresden nach Werdau und von Chemnitz nach Aue wird erneuert. Doch die Bahn bietet für die Strecken genug Alternativen. Durch die Sperrung werden die Rückbauarbeiten auf diesen Zeitraum komprimiert. Im Mehrschichtbetrieb wird nicht nur am Wochenende, sondern auch nachts an dem Abriss gearbeitet.

Für einen reibungslosen Ablauf wurden die Aufbauten abgenommen und der Überbau in kleinere Teilstücke zerschnitten.