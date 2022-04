Fortsetzung des Studiums für ukrainische Geflüchtete

Sachsen- Durch den Krieg in der Ukraine kommen immer mehr Flüchtlinge nach Sachsen. Alleine in den Städten Leipzig und Dresden sind derzeit circa 10.000 Geflüchtete gemeldet. Wie sich die Lage weiterentwickelt ist durch die dynamische Situation schwer vorauszusagen. Unter diesen Flüchtlingen gibt es auch zahlreiche junge Menschen, die zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs in der Ukraine studiert haben. Diesen Studierenden möchten die Universitäten des Freistaates Sachsen nun Optionen anbieten, durch welche sie ihr Studium hier weiterführen können.