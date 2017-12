Foto- und Betriebsbesichtigungstermin bei der CVAG

Chemnitz – Am 13. Dezember bietet die CVAG wieder einen Foto- und Betriebsbesichtigungstermin für Interessierte und Hobbyfotografen in ihrem 10 an.

In einer Werkstattführung wird Interessantes und Wissenswertes über den Straßenbahnbetriebshof vermittelt. Und bei einem Blick „hinter die Kulissen“ werden modernste Technik und Arbeitsabläufe gezeigt, die einen Fahrbetrieb erst möglich machen.

Zur Anmeldung wird um Kontaktaufnahme gebeten:

Telefon: 0371 – 2370 261

Telefax: 0371 – 2370 234

E-Mail: kontakt@CVAG.de