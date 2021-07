Fotoausstellung im Königlichen Kurhaus eröffnet

Bad Elster- „Bauwerke der Musikregion“ sind jetzt in einer neuen Fotoausstellung in der Galerie des Königlichen Kurhauses Bad Elster zu sehen. Der vogtländische Fotograf Danny Otto aus Auerbach zeigt seine Spurensuche an den Orten des vogtländischen Musikinstrumentenbaus, die er anlässlich des Sächsischen Jahres der Industriekultur 2020 zusammengestellt hat.

Im Fokus steht die Dokumentation des Zeitenwandels in regional-typischen Arbeits- und Lebensräumen. Diese Ausstellung kann noch bis 27. August im Königlichen Kurhaus besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.