Fotografieausstellung die bewegt

Dresden - Die Ausstellung "Inside Iran", also "Im Iran", ist aktuell in der Kunstgalerie Raskolnikow in der Dresdner Neustadt zu sehen. Wenn die Medien über den Iran berichten, dann geht es vorrangig um die soziale, politische oder religiöse Situation im Iran. Die Ausstellung legt den Fokus aber auf das alltägliche Leben der Iraner, die in dieser schweren Situation leben. Die Vielzahl der ausstellenden Fotografen ermöglicht einen guten Einblick.