Franz-Flemming-Straße: Sperrungen ab 24. März

Die Franz-Flemming-Straße in Leipzig-Leutzsch wird ab nächsten Dienstag, also dem 24. März, zwischen Rückmarsdorfer und Georg-Schwarz-Straße in drei Teilabschnitten saniert. Begonnen wird im Abschnitt zwischen Rückmarsdorfer Straße und Zufahrt Gewerbehof. Das teilte nun das Verkehrs und Tiefbauamt mit. Die Sanierung in diesem Abschnitt erfolgt halbseitig. Die Arbeiten auf dem 600 Meter langen Teilstück sollen im Dezember 2020 abgeschlossen sein.

Neue Parkplätze - aber auch neue Bäume