Frau bei Zusammenprall mit LKW schwer verletzt

In Fahrtrichtung von Aachen nach Dresden fuhr am Montag Mittag der Fahrer auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Nahe des Autobahnparkplatzes "Rossauer Wald" wollte der Fahrer des Pkw den LKW überholen. Als er ein herannahendes Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen bemerkte, brach er den Überholversuch ab. Beim Zurücklenken prallte er mit dem Lastfahrzeug zusammen. Durch die Kollision wurde das Auto nach links gegen die Mittelschutzplanke geschleudert. Die Insassin des VW wurde mit ihren starken Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 24-jährige Fahrer des Autos hatte keinen gültigen Führerschein. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.