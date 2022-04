Frau vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Chemnitz- Die Polizei sucht nach der seit Mittwoch verschwundenen Edina N. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 52 Jahre alte Frau hatte vermutlich bereits am Mittwochvormittag eine Einrichtung in der Dresdener Straße verlassen. Mitarbeiter des Krankenhauses bemerkten das Verschwinden und verständigten die Polizei. Diese leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Personensuchhund zum Einsatz kam. Die Suche konzentrierte sich auf den Bereich Zeißigwald. Auch wurden mögliche Hinwendungsorte geprüft. Allerdings blieben die Maßnahmen erfolglos. Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich die gesuchte Person in einer hilflosen Lage befindet, wird nun um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten.

Edina N. ist 52 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Sie hat braune, lange Haare, oft zum Pferdeschwanz gebunden und ist mit schwarze Hose, weißes Oberteil und beige halbhohe Schuhe bekleidet.



Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit Mittwochvormittag gesehen? Wer kann Angaben zu Ihrem Aufenthaltsort machen?



Zeugenhinweise nehmen das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter 0371 387-102 oder die Chemnitzer Kriminalpolizei unter 0371 387-3448 entgegen. Insbesondere Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten können Sie zudem unter der Notrufnummer 110 mitteilen.