Frauen Power an der IHK

Trotz Unterstützung der IHK und der Handwerkskammer sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Leipzig ist stagniert die Quote der weiblichen Unternehmensgründungen in den vergangenen Jahren. Annekatrin Michler, selber fast 30 Jahre selbstständig und ehrenamtliche Vizepräsidentin der IHK Leipzig, sieht die Gründe nicht in der finanziellen Unterstützung, sonder in der mentalen Herausforderung. Kathrin Burkhardt hat diese Hürde bereits bewältigt. Die studierte BWLerin ist Bewusstseinstrainerin und kommt ursprünglich aus dem Marketing. Sie war viele Jahre in Konzernen tätig.