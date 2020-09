Frauenkirche präsentiert Musikjahr 2021

Unter der Leitung von Frauenkirchenkantor Matthias Grünert erklingen die großen Vokalwerke Bachs – die Johannespassion am Karfreitag, die h-Moll Messe in der Trinitatiszeit und das Weihnachtsoratorium im Advent. Anlässlich des Gedenkens an die Zerstörung Dresdens und in zeitlicher Nähe zum 400. Todestag von Michael Praetorius sind Psalmen und Choralvertonungen des großartigen Komponisten zu hören. Händels »Messias« steht im Sommer auf dem Programm. Als langjährige und mit dem Kirchraum bestens vertraute Partner arbeiten hier der Kammerchor der Frauenkirche, das ensemble frauenkirche dresden sowie das Orchester Instrumenta Musica zusammen. Der Chor der Frauenkirche legt seinen Repertoireschwerpunkt auf Werke des 18. Jahrhunderts. Gemeinsam mit dem ensemble frauenkirche dresden – von Beginn an wichtigster Partner beider Chöre und 2021 an insgesamt 20 Projekten beteiligt – und der Chursächsischen Philharmonie Bad Elster präsentiert der Chor unter anderem Vivaldis Gloria-Vertonung und Haydns Theresienmesse.

In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen, insbesondere beim Chorgesang, weiß Frauenkirchenkantor Matthias Grünert die Möglichkeiten des Kirchraumes in Kombination mit pointierten Besetzungen geschickt einzusetzen: »Im laufenden Musikjahr haben wir mit den Chorsänger*innen zunächst umständehalber mit kleineren Besetzungen neue Musizieraufstellungen erprobt. Dabei haben wir das Potential des Kirchraumes neu entdeckt. Durch die Nutzung der Emporen entsteht ein Hörerlebnis, das durchsichtiger im Klang und direkter im Raum und dazu noch aufführungsgerechter ist. Davon wird das Publikum 2021 profitieren können.«

In den Geistlichen Sonntagsmusiken, die fast alle durch die hauseigenen Musiker und Ensembles gestaltet werden, setzen mit Konzerten in der Passions-, Trinitatis- und Adventszeit einen Schwerpunkt auf das Schaffen von Michael Praetorius. Darüber hinaus bieten sie Begegnungen mit dem reichen kirchenmusikalischen Schatz von Schütz bis Rutter.