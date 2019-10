„frauenort“ für Marianne Brandt

In gesamt Sachsen gab es noch viele Weitere. Zuvor wurde bereits für die Textilarbeiterin und Streikführerin der Aktienspinnerei Ernestine Minna Simon am Schillerplatz eine Tafel aufgestellt. Ebenso wurde der Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin Luise Marie Pleißner eine Gedenktafel an der Wartburgstraße, Ecke Bernsdorfer Straße errichtet. Alle der drei gewürdigten Frauen wurden von den Chemnitzer Fraueninitiativen eingereicht. Mit Marianne Brandt wird jetzt die 19. Frau Sachsens gewürdigt. An diesem Dienstag wurde die Tafel in der Heinrich-Beck-Straße 22 auf dem Kaßberg feierlich eingeweiht. Marianne Brandt ist in Chemnitz aufgewachsen. Sie hat an der Bauhaus-Universität in Weimar gelernt und war als Designerin, Fotografin, Malerin und Bildhauerin tätig. Durch ihre Metallarbeiten erlangte sie internationale Bekanntheit.