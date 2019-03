Frauentag 2019: Bündnis fordert Streiktag!

So wurde auch in Leipzig auf dem Richard-Wagner-Platz an Infoständen ein grober Überblick verschafft.

Christine Rietzke von der Frauenkultur Leipzig gibt eine Einschätzung, wie es mit der Gleichberechtigung in der Messestadt aussieht.

Weitere Protest-Aktionen fanden über die ganze Stadt verteilt statt. Unter anderem sollten Frauen um fünf vor zwölf ihre Stühle auf die Straße stellen und mit Transparenten deutlich machen, wofür oder wogegen sie streiken.

Nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Ländern gilt der Frauentag als offizieller Feiertag.