Freibadfeste im Juli

Chemnitz- Auch in diesem Jahr werden in Chemnitz diverse Freibadfeste stattfinden. Das hat die Stadt am Dienstag bekanntgegeben. Los geht es am 18. Juli im Freibad Einsiedel.

Am 24. und 25. Juli erwarten die Besucher besondere Attraktionen im Freibad Wittgensdorf und im Freibad Gablenz. Unter anderem können sich alle Chemnitzer Badefreunde auf Wettbewerbe im Rutschen und Kopfweitsprung freuen, ebenso wie auf einen Surfsimulator. Des Weiteren veranstaltet das Stadtbad Chemnitz in diesem Sommer wieder Ferienschwimmkurse. Interessierte können sich am 16. Juli zwischen 11 und 14 Uhr für die Kinderschwimmlernkurse anmelden.