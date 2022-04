Freibadsaison startet in Sachsen

In Dresden öffnen bereits am Samstag die Tore des Georg-Arnhold-Bades und die des Kombibades Prohlis. Nahezu alle restlichen Bäder folgen am 14. Mai und das Luftbad Dölzschen am 4. Juni. Zum ersten Mal seit vier Jahren müssen Besucher in dieser Saison mehr für den Eintritt bezahlen. Die Erhöhung erfolge planmäßig und habe nichts mit den stark gestiegenen Energiepreisen zu tun, laut Lars Kühl, Sprecher der Dresdner Bäder.

In Chemnitz wird die Saison am Sonntag mit einem Fest am Stausee Oberrabenstein eröffnet. Die weiteren Bäder folgen gestaffelt bis zum 11. Juni. Das Freibad Bernsdorf bleibt bis Ende 2023, aufgrund vom Bau des Schwimmsportkomplexes geschlossen, teilt die Stadt mit.

Mitten in den letzten Vorbereitungsarbeiten steckt Leipzig. Dort startet die Saison am 7. Mai im Ökobad Lindenthal, die restlichen Bäder folgen am 14. Mai.

Was nur noch fehlt, ist genügend Personal, für Leipzig und Chemnitz. «Die Aus- und Fortbildung von Rettungsschwimmern wurde durch die coronabedingten Schwimmhallenschließungen nachteilig beeinflusst, weshalb es hier die größten Schwierigkeiten beim Recruiting gibt», erklärte Katja Gläß, Sprecherin der Leipziger Sportbäder. Gesucht werden Rettungskräfte und Servicepersonal. In Dresden sieht man sich hingegen personell ausreichend für die Saison gerüstet, fehlen würden nur noch zwei Platzwarte und ein Rettungsschwimmer, laut Bäder-Sprecher Kühl. (mit dpa/sn)