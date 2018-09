Freibadsaison verlängert

Der diesjährige Supersommer zeigt sich auch in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Deshalb hat sich die Dresdner Bäder GmbH entschlossen, ihre Freibadsaison zu verlängern. „Bei dem angekündigten Wetter wollen wir den Dresdnern und Touristen auch weiter die Möglichkeit zum Baden und Schwimmen an frischer Luft bieten“, erklärt Geschäftsführer Matthias Waurick. „Zusammen mit unseren Badleitern haben wir geschaut, was wir personell abdecken können, um den Hallenbetrieb nicht zu gefährden.“

Vom 10. bis zum 16. September sind deshalb das Freibad Wostra, das Stauseebad Cossebaude, der Außenbereich im Georg-Arnhold-Bad, das Waldbad Langebrück sowie das Luft-bad Dölzschen täglich von 11 bis 19 Uhr offen.