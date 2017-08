Chemnitz – Die Stadt Chemnitz hat aufgrund der günstigen Wetterlage die Freibadsaison verlängert.

© Sachsen Fernsehen

So haben die Einrichtungen in Bernsdorf und Einsiedel jetzt noch bis zum 3. September geöffnet. Sogar bis zum 10. September bleiben die Freibäder in Gablenz und Wittgensdorf für Besucher offen. Auch an den Öffnungszeiten ändert sich nichts. Täglich kann man von 11 bis 19 Uhr die Freibäder besuchen.

Nach einer kurzen Pause geht es weiter mit den aktuellen Veranstaltungstipps und Wetteraussichten für Chemnitz.