Freibäder in Saison gestartet

Winter adé, Sommer olé! Die Mitarbeiter der Dresdner Bäder sind bereits seit mehreren Wochen vor dem Auftakt am 1. Mai vor Ort und haben überall den Saisonstart vorbereitet. Dabei wurden diverse Verbesserungen in Angriff genommen. Dazu gehören neue Spielplätze, Wege und Zäune, aber auch die Sanierung einzelner Becken oder Sanitäranlagen. Nicht alles davon ist für Dresdner Badegäste direkt sichtbar, wie zum Beispiel gereinigter Sand für das richtige Strandfeeling.

Im Georg-Arnhold-Bad gibt es in diesem Jahr wieder das Frühschwimmen im Freien: Von Juni bis August wird es täglich angeboten. Das Strandbad Wostra und das Luftbad Dölzschen bleiben den Freunden der Freikörperkultur vorbehalten.