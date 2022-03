Freie Plätze in Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder

Das sächsische Kultusministerium sieht sich angesichts des Kriegs in der Ukraine mit anderen Herausforderungen konfrontiert als 2015. Insgesamt sei das Interesse groß daran, dass die geflüchteten Kinder in ihrer Muttersprache unterrichtet werden könnten, sagte Kultusminister Christian Piwarz der DPA. So sei aus der Ukraine die Forderung groß, dass die Kinder hier in ihrer Heimatsprache unterrichtet würden und auch einen ukrainischen Schulabschluss erhalten könnten.

Daher setze das Ministerium den Anteil der Integration erst einmal niedrig an. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Kinder vormittags in Deutsch als Zweitsprache unterrichtet würden und am Nachmittag auf Ukrainisch – von Kräften hier vor Ort oder per Video-Unterricht aus der Ukraine.