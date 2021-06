„Freie Sachsen“ als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft

Plauen- Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hat die Partei „Freie Sachsen“ als erwiesene rechtsextremistische Bestrebung eingestuft.

In der Gesamtschau hätten sich bei den „Freien Sachsen“ , tatsächlich gewichtige Anhaltspunkte zu einer erwiesenen extremistischen Bestrebung verdichtet. Die Tätigkeiten der Partei „Freie Sachsen“ seien objektiv geeignet, die freiheitliche demokratische Grundordnung oder einzelne ihrer zentralen Wesenselemente zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Die Freien Sachsen hatten sich im Februar 2021 gegründet. Zweiter Vorsitzender der Partei ist Thomas Kaden. Er tritt für seine Partei zur Oberbürgermeisterwahl in Plauen an.