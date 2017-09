Freier Eintritt für Kinder

Chemnitz – Kinder und Jugendliche erhalten in Chemnitz ab dem kommenden Jahr in allen Museen in der Stadt freien Eintritt.

Das grüne Licht dafür hat der Kulturausschuss des Stadtrates gegeben.

Während in den städtischen Einrichtungen bereits seit einiger Zeit für Personen bis 18 Jahre kostenloser Eintritt gilt, wird die Regelung jetzt auch auf die nichtkommunalen Museen ausgeweitet.

Diese werden für die entgangenen Einnahmen entschädigt. Dafür stehen im nächsten Jahr 30.000 Euro zur Verfügung.