Freier Eintritt in Museen am 15. Mai

Dresden – Anlässlich des 45. Internationalen Museumstages öffnen Museen in ganz Deutschland ihre Türen, mit besonderen Veranstaltungen. Insgesamt 49 Museen in der Euroregion Elbe/Labe haben sich zu diesem Projekt zusammengefunden. Am 15. Mai haben die teilnehmenden Museen eintrittsfrei geöffnet.