Freier Fall auf dem Dresdner Rummel

Wenn man alles mitmacht, hat man am Ende den Astronautentest von Cape Canaveral bestanden, so Olaf Liebold, Zweiter Vorsitzender vom Dresdner Schaustellerverband. Von Groß bis Klein gibt es hier viel zu erleben. Zum Beispiel den 85 Meter hohen Freefall-Tower oder die Spook-Geisterbahn, beide zum ersten mal in Deutschland aufgebaut. Mehr dazu im Interview.