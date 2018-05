Freies Gymnasium Borsdorf feiert 10-jähriges Jubiläum

Leipzig – 10 Jahre Freies Gymnasium in Borsdorf! Am 08.05.2008 wurde die offizielle Genehmigung zur Gründung der freien Schule erteilt. Im August startete dann der Schulbetrieb mit 42 Schülern in 2 Klassen und 10 Lehrern.

In diesem Jahr schließt bereits die 3. Klassenstufe die Abiturprüfungen ab. Dieser Erfolg wäre nicht möglich gewesen, wenn der Förderverein sich nicht so sehr engagiert hätte. Unterstützt wird das Gymnasium zudem von dem freien Träger der Volkssolidarität. Für diese ist es ungewöhnlich, eine Schule zu betreuen, denn normalerweise ist sie Träger von Kitas oder Altenpflegeheimen. 2015 hat man die Schule durch einen Anbau vergrößert, der der Schule einen modernen Flair verpassen soll.Bis Ende August soll mit vielen Höhepunkten in einer Festwoche gebührend gefeiert werden. Mit dabei werden Schüler, Eltern, Lehrer und geladene Gäste sein. Zudem wird es eine Geburtstagsüberraschung geben, welche allerdings noch streng geheim ist.