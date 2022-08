Freiflächen in Überschwemmungsgebieten dürfen nicht mehr bebaut werden

Das sagte der Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen, Eckehard Bielitz, am Donnerstag. Laut ihm sei jeder Neubau in einem Hochwasser-Risikogebiet bei möglichen künftigen Hochwassern ein neuer potentieller Schaden.

Zudem komme es beim Hochwasserschutz laut Bielitz auf die Eigenvorsorge der Menschen an. Die Bürger müssten ihr individuelles Risiko kennen, sich informieren, sich aktiv damit auseinandersetzen und so selbst vorsorgen. «Öffentlicher Hochwasserschutz durch den Freistaat ist weder überall möglich noch sinnvoll.» Die LTV wird nach eigenen Angaben seit dem Augusthochwasser vor zwanzig Jahren bis einschließlich 2022 rund 2,2 Milliarden Euro in Schutzprojekte an Gewässern wie die Elbe investiert haben.