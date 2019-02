Dresden - Am 15. Februar gehen die Handballspiele der 2. Bundesliga in diesem Jahr in eine neue Runde. Der HCE trifft dann in der Ballsportarena auf den TUSEM Essen. Spielstart ist 19.30 Uhr. Für dieses Spiel verlost DRESDEN FERNSEHEN 5x2 Freikarten.

Einfach in die Teilnahmeliste eintragen und schon sind Sie im Lostopf.

Einsendeschluss ist Dienstag, der 12. Februar (23:59 Uhr).

Die Gewinner werden benachrichtigt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!