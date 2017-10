Dresden – Am 05. November spielt der HCE zu Hause gegen Eintracht Hildesheim. Um 17 Uhr geht´s in der Ballsport Arena los. Mit DRESDEN FERNSEHEN seid ihr kostenlos beim Spiel dabei. Gewinnt 5×2 Freikarten für das Spiel am kommenden Sonntag.

Einfach das Gewinnformular ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf.

Einsendeschluss ist der 01.11.2017

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail informiert.