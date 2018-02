Freikarten für die Musikparade in Dresden zu gewinnen

Es ist Europas erfolgreichste Tournee der Militär- und Blasmusik. Im Mittelpunkt stehen die verschiedenen Marchingbands und Repräsentationsorchester – von Jazz bis Klassik, von Filmmusik bis Musicals oder von Evergreens bis zu aktueller Pop- und Rockmusik.

© Musikparade

Abgerundet wird das Programm durch Einlagen von Chören über Folklore bis zu exotischer Blasmusik.

DRESDEN FERNSEHEN verlost 3 x 2 Freikarten für die Musikparade in Dresden am 08. März 2018 um 19.30 Uhr in der Margon-Arena.

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und landen Sie so im Lostopf.

Einsendeschluss ist der 02. März 2018 um 12:00 Uhr.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Gewinner werden per Mail oder Telefon benachrichtigt.